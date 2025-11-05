Usa giornalista John Dickerson lascia Cbs dopo arrivo caporedattrice sionista Beri Weiss | Troppa pressione su linea editoriale pro-Israele

Il veterano di Cbs News si dimette dopo 16 anni. La nomina di Bari Weiss a direttrice ha acceso timori su libertà giornalistica e nuova direzione politica del network, come anticipato da Il Giornale d'Italia Il giornalista John Dickerson, volto storico del canale americano Cbs, ha lasciato l'.

John Dickerson lascia la Cbs News, pronta a trasformarsi - Il conduttore di "Cbs Evening News" ha annunciato che lascerà la rete per cui ha lavorato per ben sedici anni e che ora cerca di uscire da un momento di crisi. Riporta ilfoglio.it