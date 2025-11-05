Usa | Furfaro ' Mamdani stravince perché ha parlato tra la gente di problemi veri'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Ha vinto contro i miliardari, contro Donald Trump ed Elon Musk, contro una macchina del potere che sembrava imbattibile. Ha vinto parlando chiaro, guardando le persone negli occhi, rimettendo la politica dove deve stare: per strada, tra la gente". Lo scrive su Facebook Marco Furfaro, deputato e responsabile Welfare del Pd. "Ha parlato di affitti che divorano stipendi, di autobus gratuiti, di scuole accessibili, di supermercati pubblici per combattere il carovita, di un'economia che non lasci indietro nessuno. Ha difeso Gaza, la giustizia sociale, i diritti civili. Ha detto le cose come stanno, senza paura di perdere voti o di urtare i potenti.

