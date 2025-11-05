Usa e Cina riducono dazi reciproci

7.50 Prorogata di un anno la sospensione dei dazi al 24% sui prodotti Usa e confermate le tariffe al 10%. Lo hanno annunciato le Finanze cinesi a meno di una settimana dall'incontro fra i presidenti Xi e Trump. Il nuovo stop parte il 10 novembre. Revocati anche i dazi su diversi prodotti agricoli Usa, tra i quali la soia. Sul versante Usa, sempre in ottica di distensione dopo il summit, Trump ha dimezzato i dazi 'anti-fentanyl", portandoli dal 20 al 10%. Anche questa misura entra in vigore dal 10 novembre. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it