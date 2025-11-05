Usa | almeno 3 morti e 11 feriti in incidente aereo cargo a Louisville
Louisville (Kentucky, Usa), 5 nov. (LaPresseAP) – Almeno tre morti e 11 feriti: è il bilancio dello schianto di un aereo cargo Ups, che si è schiantato al decollo all’aeroporto di Louisville, in Kentucky, innescando un enorme incendio che ha lasciato una densa colonna di fumo nero sulla zona. Il governatore Andy Beshear ha dichiarato che è probabile che questi numeri aumentino. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:15 ora mentre era in partenza per Honolulu dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali, ha dichiarato la Federal Aviation Administration. In un video si vedono fiamme sull’ala sinistra dell’aereo e una scia di fumo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
