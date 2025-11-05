Usa al voto locale | segnali per il 2026 dopo il primo anno di Trump

Oggi, martedì 4 novembre, gli Stati Uniti votano in un mosaico di elezioni e referendum che offrono una radiografia nitida dell’umore del Paese dopo il primo anno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Da New York alla California, passando per New Jersey, Virginia e Maine, si misurano scelte destinate a incidere sul percorso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

