Usa aereo cargo Ups si schianta dopo decollo in Kentucky per malfunzionamento motore sinistro | divampato incendio almeno 7 morti - VIDEO
Un volo cargo della Ups diretto alle Hawaii precipita poco dopo il decollo da Louisville: sette morti, feriti e un incendio colossale. Indagini in corso Un aereo cargo della compagnia Ups si è schiantato subito dopo il decollo all'aeroporto di Louisville, in Kentucky, andando completamente a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
