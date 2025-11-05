Usa aereo cargo Ups si schianta dopo decollo in Kentucky per malfunzionamento motore sinistro | divampato incendio almeno 7 morti - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025

Un volo cargo della Ups diretto alle Hawaii precipita poco dopo il decollo da Louisville: sette morti, feriti e un incendio colossale. Indagini in corso Un aereo cargo della compagnia Ups si è schiantato subito dopo il decollo all'aeroporto di Louisville, in Kentucky, andando completamente a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa aereo cargo ups si schianta dopo decollo in kentucky per malfunzionamento motore sinistro divampato incendio almeno 7 morti video

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, aereo cargo Ups si schianta dopo decollo in Kentucky per malfunzionamento motore sinistro: divampato incendio, almeno 7 morti - VIDEO

