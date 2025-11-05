Usa aereo cargo Ups esplode durante il decollo a Louisville | le immagini
Un aereo cargo UPS è precipitato ed è esploso mentre decollava dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville, nel Kentucky alle 17.15 ora locale (le 23.15 di martedì in Italia). Sono almeno 7 i morti nello schianto. Almeno 11 persone sono rimaste ferite. L’aereo, un McDonnell Douglas MD-11 costruito nel 1991, è precipitato mentre era in partenza per Honolulu dall’UPS Worldport. Un video mostra le fiamme sull’ala sinistra dell’aereo e una scia di fumo. L’aereo si solleva leggermente da terra prima di schiantarsi ed esplodere in un’enorme palla di fuoco. Un edificio vicino alla fine della pista è stato distrutto nell’impatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Stati Uniti, aereo cargo si schianta dopo il decollo in Kentucky, sale il bilancio delle vittime: almeno 7 i morti. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Usa, aereo cargo Ups esplode poco dopo il decollo: 7 morti a Louisville - X Vai su X
Usa, incidente aereo a Louisville: cargo UPS precipita, 7 morti - L’aereo diretto alle Hawaii si è schiantato colpendo attività commerciali adiacenti. Come scrive ilsole24ore.com
Usa, aereo cargo Ups si schianta a Louisville poco dopo il decollo: 7 morti - Il velivolo è precipitato nei pressi dell’aeroporto internazionale del Kentucky. Da tg24.sky.it
Aereo cargo si schianta a Louisville, almeno sette morti. La palla di fuoco e la nuvola di fumo poco dopo il decollo – Video - Tra le vittime i tre membri dell'equipaggio e 4 persone a terra ... Secondo ilfattoquotidiano.it