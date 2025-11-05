Usa aereo cargo precipita all' aeroporto di Louisville | Feriti Zona di sicurezza di 10km
L'incidente in Kentucky: aeroporto chiuso. Lo schianto in fase di decollo. Il cargo Ups era diretto a Honolulu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Korean Air converte ordini da passeggeri a cargo Korean Air è diventata un nuovo cliente per l'unico grande aereo cargo completamente nuovo al mondo, in seguito alla conversione di sette dei suoi ordini di aeromobili passeggeri A350-1000 all'A350F. La di - facebook.com Vai su Facebook
Hong Kong, aereo cargo esce di pista in fase di atterraggio e finisce in mare. Due morti - X Vai su X
Usa, aereo cargo precipita all'aeroporto di Louisville - Un aereo cargo della Ups sarebbe precipitato nei pressi della pista ovest, causando anche diversi feriti. Si legge su msn.com
Aereo cargo si schianta a Louisville, in Kentucky - Un aereo cargo del servizio postale Ups si è schiantato nella città statunitense di Louisville, Kentucky: lo rende noto la Federal Aviation ... ilmattino.it scrive
Usa, volo JetBlue perde quota: costretto a un atterraggio di emergenza. Almeno 15 feriti - Un aereo della compagnia JetBlue, proveniente da Cancun (Messico) e diretto a Newark (New Jersey, Usa) è stato costretto a un atterraggio di emergenza a ... Scrive msn.com