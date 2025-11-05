Urologia il licatese Angelo Territo esegue il primo trapianto renale robotico in Romania
Un traguardo storico per la medicina dell’Europa orientale porta la firma di un medico agrigentino. Angelo Territo, urologo e andrologo originario di Licata, ha coordinato, in qualità di esperto, l’equipe dell’Ospedale Sf. Constantin di Bra?ov, in Romania, che ha eseguito il primo trapianto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
