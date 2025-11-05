Urologia il licatese Angelo Territo esegue il primo trapianto renale robotico in Romania

Agrigentonotizie.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un traguardo storico per la medicina dell’Europa orientale porta la firma di un medico agrigentino. Angelo Territo, urologo e andrologo originario di Licata, ha coordinato, in qualità di esperto, l’equipe dell’Ospedale Sf. Constantin di Bra?ov, in Romania, che ha eseguito il primo trapianto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

