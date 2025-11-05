Urla Allahu Akbar e investe dieci persone poi tenta di incendiare l?auto con bombole di gas | tre feriti gravi in Francia

Ha investito dieci persone, tra cui pedoni e un ciclista, gridando «Allahu Akbar». Poi ha cercato di dare fuoco alla propria auto, all'interno della quale gli agenti hanno.

© Leggo.it - Urla «Allahu Akbar» e investe dieci persone, poi tenta di incendiare l?auto con bombole di gas: tre feriti gravi in Francia

urla allahu akbar investe**Francia: automobilista investe 10 persone al grido di 'Allahu Akbar', 3 feriti gravi** - Un uomo ha investito deliberatamente con la propria macchina dieci persone, tra cui pedoni e un ciclista, sull'isola ... iltempo.it scrive

urla allahu akbar investeFrancia, grida Allahu Akbar e investe diverse persone - Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo g ... Lo riporta msn.com

Urla “Allah Akbar” a Parigi, donna con velo colpita dalla polizia/ Minacciava di farsi esplodere - Urla “Allah Akbar” a Parigi, donna velata colpita dalla polizia: la stessa pare abbia minacciato di farsi esplodere, ecco cosa scrive Le Parisien Una donna di Parigi è stata raggiunta da un colpo ... Segnala ilsussidiario.net

