Urla Allahu Akbar e investe dieci persone poi tenta di incendiare l?auto con bombole di gas | tre feriti gravi in Francia
Ha investito dieci persone, tra cui pedoni e un ciclista, gridando?Allahu Akbar?. Poi ha cercato di dare fuoco alla propria auto, all?interno della quale gli agenti hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it
**Francia: automobilista investe 10 persone al grido di 'Allahu Akbar', 3 feriti gravi** - Un uomo ha investito deliberatamente con la propria macchina dieci persone, tra cui pedoni e un ciclista, sull'isola ... iltempo.it scrive
Francia, grida Allahu Akbar e investe diverse persone - Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo g ... Lo riporta msn.com
Urla “Allah Akbar” a Parigi, donna con velo colpita dalla polizia/ Minacciava di farsi esplodere - Urla “Allah Akbar” a Parigi, donna velata colpita dalla polizia: la stessa pare abbia minacciato di farsi esplodere, ecco cosa scrive Le Parisien Una donna di Parigi è stata raggiunta da un colpo ... Segnala ilsussidiario.net