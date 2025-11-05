Urazbahtin a Prime | L’Inter è il top ma ce la giocheremo Sono già stato a San Siro per…

Inter News 24 Le parole di Rafael Urazbahtin, allenatore del Kairat Almaty, in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli. Rafael Urazbahtin ha parlato a Prime Video in vista di Inter-Kairat Almaty. SAN SIRO – Per me è un’occasione molto speciale: otto anni fa ero qui in questo stadio da spettatore, ho portato i miei bambini alla finale Real-Atletico. Si può immaginare cosa possa significare per me, ero proprio lì al primo anello rosso con la mia famiglia: non avrei mai immaginato che mi sarei trovato dall’altra parte della barricata in un’occasione così speciale in questo stadio fantastico. 🔗 Leggi su Internews24.com

