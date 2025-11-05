Upamecano Inter c’è l’accordo con il Real Madrid per giugno | in Francia sicuri le cifre

Inter News 24 Upamecano Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Bayern Monaco nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Il nome di Dayot Upamecano è stato accostato a lungo all’ Inter nelle ultime settimane, ma il suo futuro sembra ormai destinato a prendere una direzione diversa. Secondo quanto riportato in Francia da Foot Mercato, il difensore centrale del Bayern Monaco avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid, pronto ad accoglierlo a parametro zero nell’estate 2026. Il contratto del giocatore, in scadenza a giugno 2026, non verrà rinnovato e ciò permetterà alle Merengues di assicurarsi uno dei profili più interessanti e completi del panorama europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Upamecano Inter, c’è l’accordo con il Real Madrid per giugno: in Francia sicuri, le cifre

Argomenti simili trattati di recente

GdS - Restando sul tema dei possibili colpi a parametro zero (oltre a Guehi), in Germania spicca il nome di Dayot Upamecano. In Serie A, invece, i profili seguiti con interesse sono quelli di Gila, Solet e Muharemovic. In Belgio l’Inter tiene d’occhio Joel Ordone - facebook.com Vai su Facebook

Restando in tema di parametri zero (oltre Guehi), in Germania c'è Dayot Upamecano. In Serie A piacciono Gila, Solet e Muharemovic. In Belgio invece l' #Inter monitora Joel Ordonez, che però ha appena rinnovato con il Club Brugge e costa sui 30 milioni. - X Vai su X

Inter su Upamecano? Sky DE: “Bayern spinge per rinnovo, ma c’è distanza: può dire addio a 0” - Come riportato da Sky Sport DE, il giocatore e il suo entourage non hanno intenzione di fare passi verso il Bayern ... Scrive fcinter1908.it

Calciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale - Il Calciomercato Inter continua a muoversi sotto traccia, ma con grande attenzione alle occasioni che possono presentarsi nei prossimi mesi. Secondo calcionews24.com

Inter su Upamecano? Romano aggiorna: “Il Bayern c’è, lui ha le idee chiare e vuole…” - Ci saranno nuovi incontri col club tedesco, ma tante squadre ci sono e stanno chiamando. fcinter1908.it scrive