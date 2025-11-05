Uomo picchia l’amichetto del figlio dopo una lite davanti a scuola | denunciato
In un paese dell’Alto Sangro, un uomo di 40 anni è accusato di aver colpito con schiaffi e calci un bambino di otto anni dopo una lite con il figlio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
