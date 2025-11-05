Uomini e Donne Tina Cipollari contro Martina? Duro messaggio dell’opinionista

Nuovo capitolo nel mondo di Uomini e Donne. Dopo la puntata andata in onda su Canale 5, Tina Cipollari ha pubblicato un messaggio forte nelle sue Stories. Il gesto arriva a poche ore dai movimenti social di Martina De Ioannon, che ha smesso di seguire Tina e Gianni Sperti. Intorno, la discussione è accesa: c’entra la rottura con Ciro Solimeno (oggi tronista) e l’inizio della storia con Gianmarco Steri. Ecco che cosa è successo, perché se ne parla e quali reazioni aspettarsi. Ciro, Martina, Gianni e Tina: cosa è successo a Uomini e Donne. Nella puntata del 4 novembre 2025 di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha criticato con decisione Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Martina? Duro messaggio dell’opinionista

