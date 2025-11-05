Uomini e Donne Sara Gaudenzi richiama Jakub e spiazza Cristiana | sento di potermi muovere liberamente

Dopo un mese di conoscenza, Cristiana volta pagina, ma Sara non perde tempo. La tronista decide di conoscere Jakub e scatena la reazione di tutto lo studio. Il finale del quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne ha regalato al pubblico un inatteso colpo. Maria De Filippi ha richiamato l'attenzione dei presenti e ha rivelato una notizia destinata a cambiare gli equilibri del Trono Classico: Sara Gaudenzi ha deciso di chiamare Jakub per conoscerlo, dopo che la sua frequentazione con Cristiana Anania si è ufficialmente conclusa. L'annuncio shock di Maria De Filippi La conduttrice ha raccontato quello che era successo nelle precedenti puntate del dating show: "Cristiana ha baciato Jakub, suo corteggiatore, ma non ha provato niente.

