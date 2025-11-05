Uomini e Donne | Martina contro Gianni Tina e Ciro dopo la messa in onda

Ieri su Canale 5 è andata in onda una puntata intensa di Uomini e Donne. Dopo giorni di discussioni, Martina De Ioannon è tornata in studio per un chiarimento con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. A sorpresa, Maria De Filippi ha proposto a Ciro il trono, e lui ha accettato tra gli applausi. In studio, abbracci ed emozione; online, invece, il clima è cambiato: Martina ha messo un like polemico e ha tolto il follow a due opinionisti. Ecco cosa è successo in tv e cosa è accaduto subito dopo sui social. Il confronto a tre nello studio di Uomini e Donne. In apertura c’è stato il faccia a faccia tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Martina contro Gianni, Tina e Ciro dopo la messa in onda

