Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Contenuti che potrebbero interessarti

Gemma sembrerebbe pronta a voltare pagina a Uomini e Donne. La dama ha deciso di approfondire la conoscenza con uno dei nuovi cavalieri arrivati in studio per corteggiarla. Il trono di Flavio, invece, continua a farsi sempre più complesso. Cosa vedremo p - facebook.com Vai su Facebook

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e donne, Sara e Marco come Sandra e Raimondo: scenata di gelosia della tronista - La romana accusa il corteggiatore di buttare l'occhio alle corteggiatrici di Flavio e tra i due nasce un botta e risposta che strappa la risata collettiva ... Da today.it

Ciro Solimeno fa il suo debutto come tronista a Uomini e Donne: Scopri tutto! - Ciro Solimeno è stato ufficialmente designato come tronista nel popolare programma "Uomini e Donne", dopo aver accolto l'invito di Maria De Filippi a seguito di un intenso confronto. Riporta notizie.it

Uomini e Donne, la verità di Martina De Ioannon su Gianmarco: “Non ho mai tradito”. Ciro Solimeno si prende il Trono tra gli applausi - Nella puntata di oggi martedì 4 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è tornata l’ex tronista per confessare tutto: "Non ho mai tradito" ... Lo riporta libero.it