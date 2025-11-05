Ciro Solimeno cercherà di nuovo l’amore a Uomini e Donne, cosa ha detto il nuovo tronista. Dopo il nuovo confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon nello studio di Uomini e Donne la conduttrice ha stupito tutti con una novità, quale? Ha chiesto all’ex fidanzato di Martina di sedersi sul trono. Tanta è stata la delusione che ha provato dopo la rottura, adesso però l’ex corteggiatore è pronto ad iniziare un nuovo percorso nel noto dating show condotto da Maria De Filippi, senza alcuna esitazione infatti ha accettato di diventare il nuovo tronista. Ciro Solimeno spera di innamorarsi di nuovo a Uomini e Donne, ai microfoni di Witty Tv dopo la puntata ha rivelato: “ Sono ancora un po’ sotto choc, nel senso che sono successe tante cose insieme e ancora devo realizzare del tutto quello che sta succedendo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Uomini e Donne, Ciro Solimeno sul trono: “Devo realizzare, è lo sprint per ripartire”