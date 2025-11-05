Uomini e Donne Ciro Solimeno le parole del nuovo tronista | Sono sotto choc ma pronto a voltare pagina

Subito dopo la registrazione, Ciro ha parlato ai microfoni di Witty TV, raccontando le emozioni del momento e la voglia di ricominciare dopo settimane difficili. Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 4 novembre. Dopo il confronto in studio con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Maria De Filippi ha sorpreso tutti offrendo il trono a Ciro Solimeno, ex corteggiatore e scelta di Martina. Una decisione accolta con entusiasmo dagli opinionisti e dal pubblico, che ha visto in questa scelta un modo per alleggerire la pressione mediatica su Martina, criticata per aver - secondo molti telespettatori - 'preso in giro' Ciro durante questi mesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno le parole del nuovo tronista: “Sono sotto choc, ma pronto a voltare pagina”

