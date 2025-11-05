Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 5 novembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 5 novembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto tra Martina, Ciro e Gianmarco. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dalla proposta di Maria De Filippi a Ciro Solimeno, nuovo tronista del dating show. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 5 novembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (5 novembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gemma sembrerebbe pronta a voltare pagina a Uomini e Donne. La dama ha deciso di approfondire la conoscenza con uno dei nuovi cavalieri arrivati in studio per corteggiarla. Il trono di Flavio, invece, continua a farsi sempre più complesso. Cosa vedremo p - facebook.com Vai su Facebook

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma volta pagina e Alessio fa ridere lo studio - Ieri, martedì 4 novembre, si sono registrare le nuove puntate di Uomini e Donne. Si legge su comingsoon.it

Uomini e Donne, anticipazioni 5 novembre 2025: Gemma attacca Mario e prima sfilata - Uomini e Donne, anticipazioni di mercoledì 5 novembre 2025: Gemma Galgani discute ancora una volta con Mario, prima sfilata femminile. Secondo mondotv24.it

Uomini e donne, anticipazioni: Ciro si confronta con Martina e poi diventa tronista - Nel corso della registrazione del 3 novembre Maria De Filippi ha offerto il trono a Ciro dopo il confronto con Martina e Gianmarco ... Lo riporta it.blastingnews.com