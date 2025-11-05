Un’odissea musicale dalla world music all’elettronica da Officina Meca arriva la N?dt Orchestra
Sabato 8 alle 21.30 sul palco sotto al grattacielo di Officina Meca arriva il concerto della N?dt Orchestra (nella foto), un ensemble che fonde perfettamente i suoni ricchi e vibranti di afrojazz, jazz, soul, world music ed elementi elettronici.Con ben otto componenti di talento, la band offre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
