Un’occasione di incontro | le scuole ‘Piazzoni’ e ‘Benvenuti’ aprono le porte alle famiglie

La Scuola ‘Piazzoni’ di Castel Cerreto (Treviglio) e la Scuola ‘Benvenuti’ di Bergamo, aprono le porte a genitori e bambini per presentare i percorsi formativi, gli ambienti di apprendimento e le attività che accompagnano la crescita dei più piccoli. Due appuntamenti speciali per scoprire da vicino il nostro progetto educativo e l’anima delle nostre scuole. Via aspettiamo a Castel Cerreto il 22 novembre, dove troverete una scuola immersa nel verde, con una lunga storia e un forte legame con il territorio. La struttura oggi ospita una sezione eterogenea con bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, che imparano attraverso il gioco, l’esplorazione e le relazioni a sviluppare la propria identità, autonomia, competenza e cittadinanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

