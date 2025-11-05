Uno sciopero in Rai fa saltare È sempre mezzogiorno di oggi niente Tg3 e studio al buio a Milano | che succede

La mattinata televisiva di Rai 1 è stata stravolta oggi 5 novembre 2025. Chi si è sintonizzato all’ora abituale per seguire in televisione È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici ha trovato una sorpresa inaspettata: al posto della diretta quotidiana è andata in onda una puntata speciale, un best of con le migliori ricette già trasmesse in questa edizione. Il motivo del cambiamento improvviso è uno sciopero indetto dalla Slc CGIL che ha coinvolto gli specializzati della Produzione del Centro di Produzione Rai di Milano. L’agitazione sindacale, con presidio organizzato dalle 9.30 alle 12 presso le sedi di via Mecenate e Corso Sempione, ha avuto conseguenze immediate sulla programmazione di tutte e tre le reti Rai. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Uno sciopero in Rai fa saltare È sempre mezzogiorno di oggi, niente Tg3 e studio al buio a Milano: che succede

