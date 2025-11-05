Uno ha i documenti falsi l' altro è evaso | arresti in stazione

Controlli della polizia nelle stazioni ferroviarie genovesi nei giorni scorsi. A Principe gli agenti della Polfer hanno fermato uno straniero di 33 anni con una carta d'identità falsa. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato arrestato ed è stato poi condannato a undici mesi di reclusione con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Auto acquistata a Torino con documenti falsi. La vittima: “Costretto a versare 450 euro per il bollo”. L’episodio risale al settembre del 2020: l’uomo ha scoperto il raggiro dopo essere stato sollecitato da una banca - facebook.com Vai su Facebook

Uno ha i documenti falsi, l'altro è evaso: arresti in stazione - L'uomo, irregolare sul territorio, è stato arrestato ed è stato poi condannato a undici mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Riporta genovatoday.it

Milano, scoperta una fabbrica di passaporti falsi: due fratelli in manette - Un 27enne e un 31enne avevano allestito una vera e propria fabbrica di documenti, scoperta dalla Polizia dopo una perquisizione ... Lo riporta affaritaliani.it

Da un pacco con un destinatario "fantasma" al laboratorio di passaporti falsi: arrestati due fratelli - I poliziotti della Squadra mobile di Milano hanno trovato un appartamento del Milanese trasformato in un laboratorio clandestino di documenti falsi. Lo riporta milanotoday.it