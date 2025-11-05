Università Link presentato ' Lost in Link' il videogioco creato in sinergia tra professori e studenti dell' ateneo

Roma, 5 nov. (AdnkronosLabitalia) - Un'avventura notturna in un suggestivo casale del ‘500 tra oggetti misteriosi, personaggi inquietanti ed enigmi da risolvere. E' stato presentato all'Università degli Studi Link di Roma 'Lost in Link', il primo videogioco proprietario di un ateneo italiano, scaricabile gratuitamente. Il progetto è stato realizzato in sinergia da un gruppo di professori e studenti. Un percorso professionale, totalmente immersivo e organizzato in cui narratori, game designer, sound designer, grafici e sviluppatori hanno lavorato a stretto contatto producendo un videogioco unico e rappresentativo dell'università, che ha la sua sede principale nel suggestivo Casale di San Pio V a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

