Università Link gli iscritti sono 16 Ma è già pronto un ’ripescaggio’

di Anna Marchetti A Fano, il corso magistrale di Medicina e Chirurgia è realtà: partiranno a dicembre le lezioni del primo anno della Link University. Al momento sono 16 gli iscritti su un totale di circa 80 posti ma l’ateneo potrà svolgere ulteriori prove di accesso per coprire i posti non assegnati. "Un altro test d’ingresso (il primo si è svolto il 21 ottobre) – assicura Arnaldo Turco, responsabile della direzione didattica della Link University di Roma e Fano – sarà organizzato dopo il 10 dicembre". Termine ultimo per la prova di esame (l’altra data è il 20 novembre) del semestre filtro nelle università pubbliche italiane, che è il nuovo metodo di accesso alle facoltà di Medicina in vigore da quest’anno accademico 2025-2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

