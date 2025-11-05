Unione Terre dei Castelli i bisogni dei figli al centro di un convegno sulla separazione familiare

A Savignano Sul Panaro, al teatro comunale La Venere in via Fonte, si terrà venerdì 7 novembre dalle ore 8,30 alle ore 14,30, il convegno “Armonie, vedere l’essenziale – i sogni dei figli nell’evento separativo” l’evento formativo dedicato ad approfondire il complesso sistema che si prende cura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ciao famiglie! Ecco il programma di Novembre! Unione Terre di Castelli Comune di Marano sul Panaro Comune di Savignano sul Panaro Comune di Castelnuovo Rangone Comune di Spilamberto Comune di Castelvetro di Modena Comune di Vignola - facebook.com Vai su Facebook

#PMTerredargine #PLInforma L’Unione Terre d’Argine e il Comune di Castelfranco Emilia informano che fino al 17 ottobre 2025 è possibile presentare domanda per l’aggiornamento dell’elenco di idonei al profilo di Agente di Polizia Locale collegandosi al lin - X Vai su X

Unione Terre di Castelli, convegno “Vedere l’essenziale” - A Savignano Sul Panaro, al teatro comunale La Venere in via Fonte, si terrà venerdì 7 novembre dalle ore 8,30 alle ore 14,30, il convegno “Armonie, vedere l’essenziale – i sogni dei figli nell’evento ... Segnala sassuolo2000.it

Unione Terre di Castelli, al via il cammino della pace - Il cammino è organizzato dall’Unione Terre di Castelli e dal Cammino dell’Unione Aps e prevede, al costo di 390 euro, cinque pernottamenti con cene e colazioni, merende, tessera associativa, ... Scrive modenatoday.it

Unione Terre di Castelli, Folloni guida il centrosinistra - Cambia il capogruppo della coalizione di centro sinistra in seno al consiglio dell’Unione dei Comuni "Terre di Castelli". ilrestodelcarlino.it scrive