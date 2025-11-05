Unione Terre dei Castelli i bisogni dei figli al centro di un convegno sulla separazione familiare

Modenatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Savignano Sul Panaro, al teatro comunale La Venere in via Fonte, si terrà venerdì 7 novembre dalle ore 8,30 alle ore 14,30, il convegno “Armonie, vedere l’essenziale – i sogni dei figli nell’evento separativo” l’evento formativo dedicato ad approfondire il complesso sistema che si prende cura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

