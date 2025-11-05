Unione Rubicone e Mare patto contro la povertà

L’Unione Rubicone e Mare ha sottoscritto una convenzione triennale 2025-2027 con tre organizzazioni del Terzo settore: Banco di Solidarietà di Cesena, Caritas Rubicone e Mater Caritatis. E’ stata presentata da Tania Bocchini, sindaca di Sogliano e presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone Mare, Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano e Alessio Tomei assessore a Savignano, oltre ai rappresenanti delle tre associazioni che hanno detto: "L’obiettivo è rafforzare le azioni di contrasto alla povertà e alla marginalità sul territorio dei nove Comuni dell’Unione. L’accordo prevede l’attivazione di servizi di mensa sociale presso le sedi di Savignano, gestita in autonomia da Caritas Rubicone e Cesenatico gestita in autonomia da Mater Caritatis, oltre alla distribuzione di pacchi alimentari, beni di prima necessità e buoni spesa destinati a persone in condizione di fragilità e marginalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unione Rubicone e Mare, patto contro la povertà

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pubblicati gli elenchi dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te” 2025 Sono stati pubblicati gli elenchi dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te” 2025 per i residenti nei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare. Gli elenchi, anonimizzati per codice di protocoll - facebook.com Vai su Facebook

Unione Rubicone e Mare, patto contro la povertà - Sottoscritta la convenzione triennale con tre organizzazioni del Terzo settore:. Riporta msn.com

Unione Rubicone e Mare, aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia - L’Unione Rubicone e Mare ha aperto le iscrizioni online ai Nidi d’Infanzia per l’anno scolastico 2025/2026, rivolte alle ... Da ilrestodelcarlino.it

Polizia Locale, rinnovata la collaborazione tra Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone e Mare - Le amministrazioni comunali di Cesena e Cesenatico, insieme all’Unione Rubicone e Mare, rinnovano la collaborazione sul fronte della sicurezza urbana ... Lo riporta corriereromagna.it