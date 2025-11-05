UNICEF FAO WFP su Sud Sudan | la fame e la malnutrizione si aggravano mentre persistono i conflitti e le difficoltà di accesso

Oltre metà della popolazione – circa 7,56 milioni di persone – dovrà affrontare una crisi o livelli ancora più gravi di fame durante la stagione di magra del 2026, da aprile a luglio. Si prevede che oltre2 milioni di bambini soffriranno di malnutrizione acuta.. 5 novembre 2025 –  UNICEF, FAO e WFP avvertono che il Sud Sudan continua ad affrontare una grave crisi alimentare e nutrizionale,  che rischia di peggiorare ulteriormente se non verrà intrapresa un’azione umanitaria urgente. Secondo l’ultimo rapporto dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC)   oltre metà della popolazione – circa 7,56 milioni di persone – dovrà affrontare una crisi o livelli ancora più gravi di fame durante la stagione di magra del 2026, da aprile a luglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

