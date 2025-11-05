Dal cuore della Sicilia, la voce di Salvatore Palermo racconta un percorso nato a sedici anni e approdato nel 2024 al suo primo album, “Un’esplosione di te”. Un progetto pop-rock che sprigiona energia ed emozione, radicato nell’identità catanese dell’artista e realizzato insieme alla Big Stone Studio, tessendo legami tra suono, visione e autenticità. Un debutto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Un’esplosione di te, il debutto pop-rock di Salvatore Palermo