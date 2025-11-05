Un' auto è stata lanciata contro pedoni e ciclisti sull’isola d’Oléron in Francia

Questa mattina un automobilista di 35 anni ha investito deliberatamente diversi pedoni e un ciclista tra Dolus-d’Oléron e Saint-Pierre-d’Oléron, sull’isola d’Oléron (Charente-Maritime), ferendo almeno dieci persone, di cui quattro in condizioni critiche. L’uomo, di nazionalità francese e residente a La Cotinière, non era noto ai servizi antiterrorismo ma aveva precedenti per reati comuni legati all’alcol e alla droga. Intorno alle 8.45, la gendarmeria ha segnalato "diversi incidenti stradali" lungo la strada, tutti provocati dallo stesso veicolo. Quasi cinquanta vigili del fuoco sono stati mobilitati per soccorrere le vittime. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

