Mentre il Marvel Cinematic Universe si prepara a quello che promette di essere uno dei crossover più ambiziosi della sua storia, Avengers: Doomsday continua a generare speculazioni e rumor da parte dei fan di tutto il mondo. Ogni nuova indiscrezione alimenta la speranza di vedere riuniti sullo schermo eroi di epoche diverse, universi paralleli e franchise storici. Eppure, dietro il turbinio di voci, emergono anche le smentite. L’ultima arriva da una delle icone indiscusse della prima ondata cinematografica mutante: Famke Janssen. In una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly, l’attrice olandese che ha dato volto e anima a Jean Grey nella trilogia originale degli X-Men diretta da Bryan Singer e Brett Ratner ha tagliato corto su qualsiasi speculazione riguardo un suo possibile ritorno nel MCU. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un’altra star degli X-Men smentisce il ritorno in Avengers: nessuna chiamata da Marvel