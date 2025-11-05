una tappa decisiva nel cammino unitario

Come da tradizione si è tenuta ieri mattina in largo Onorati la cerimonia per il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la tradizionale deposizione della corona d’alloro al Monumento che ricorda i caduti sambenedettesi della Grande Guerra. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Antonio Spazzafumo, la capitana della Guardia Costiera di San Benedetto Ylenia Ritucci, in rappresentanza del comandante Giuseppe Quattrocchi, oltre al vicesindaco Laura Camaioni, agli assessori Andrea Sanguigni e Lorenzo Vesperini, e a numerose autorità civili e militari oltre a numerose associazioni combattentistiche del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

