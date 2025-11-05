‘Una talpa avvertì Cuffaro dell’inchiesta’ | tenente colonnello del carabinieri indagato per violazione di segreto

C’è anche un carabiniere sotto inchiesta nell’indagine per corruzione su Salvatore Cuffaro. Si chiama Stefano Palminteri, tenente colonnello a capo dell’Ufficio Ordinamento Addestramento Informazioni Operazioni della Legione Sicilia. I magistrati della procura di Palermo lo indagano per violazione di segreto: è accusato di aver rivelato a Cuffaro e a Carmelo Pace, deputato regionale e braccio destro dell’ex governatore, di indagini che avrebbero potuto riguardarli. Vent’anni dopo l’inchiesta che lo ha poi portato alla condanna per favoreggiamento alla mafia, dunque, l’ex presidente può contare ancora una volta su esponenti delle forze dell’ordine pronti a tradire la divisa pur di tutelarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

