Una sala slot dentro all’ippodromo no di FdI | battaglia anti-ludopatie
Milano, 5 novembre 2025 – È intervenuto lunedì in C onsiglio comunale per dire “no” all’apertura di una sala per slot machine all’interno dell’ Ippodromo del Galoppo di San Siro. Pietro Celestino, consigliere di Fratelli d’Italia, annuncia una battaglia anti-ludopatie e lo fa affiancato da Massimo Girtanner, responsabile meloniano del dipartimento Sicurezza di Milano ed ex presidente della Zona 6. Il progetto della sala slot non è ufficiale, Flutter Entertainment (la società che ha acquisto Snaitech, storico gestore dell’ippodromo) non rilascia commenti in merito. Ma alcune indiscrezioni sostengono che Flutter avrebbe mandato un’email alla Regione per chiedere precisazioni su quale tra la legge regionale sull’apertura di sale slot (divieti più stringenti) e il regolamento comunale (che prevede una deroga per il gioco d’azzardo proprio per l’ippodromo) andrebbe applicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
