Una sala della chiesa dello Spirito Santo sarà intitolata a Bianca D’Aponte
. La cerimonia è prevista per domenica a partire dalle 18 in piazza Domenico Cirillo ad Aversa. Il complesso dello Spirito Santo ad Aversa, fondato nel 1562, fu inizialmente pensato come monastero per le monache. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsiconuovo : Si è svolto nella sala parrocchiale della Chiesa Beata Vergine del Rosario l’incontro “Semi di speranza in Ucraina – Testimonianza di costruzioni di ponti”, promosso dall’Arcidiocesi, dalla Consulta dioc - facebook.com Vai su Facebook
Papa Francesco: il 19 aprile presiede la messa nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia per il 20° di canonizzazione di suor Faustina Kowalska - “Quest’anno, ventesimo anniversario della canonizzazione di Suor Faustina Kowalska e dell’istituzione della Domenica della Divina Misericordia, nel giorno della festa, domenica prossima 19 aprile, il ... agensir.it scrive
Papa Francesco: l’11 aprile celebra la Messa della Divina Misericordia nella chiesa di Santo Spirito in Sassia - Per la seconda volta, Papa Francesco presiederà la Santa Messa nella Festa della Divina Misericordia, che quest’anno ricorre domenica prossima, 11 aprile, nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia a ... Da agensir.it
Chiesa di Santo Spirito in Sassia. Il degrado a San Pietro (a pochi metri dal colonnato) - Stamattina davanti alla chiesa di santo Spirito in Sassia, accanto al quartier generale dei Gesuiti e a cento metri dal ... Riporta ilmessaggero.it