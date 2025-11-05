Una sagoma rossa per ciascuna vita spezzata | Capannoli ricorda così le donne vittime di violenza
Per tutto il mese di novembre, le scale del palazzo comunale di Capannoli ospiteranno le sagome rosse con i nomi delle donne vittime di femminicidio. Un’iniziativa simbolica e di forte impatto voluta dall’amministrazione comunale per mantenere viva la memoria di tutte le donne che hanno perso la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si avvisano Cittadini e Turisti che, giusta Ordinanza Sindacale n. 29 del 14/10/2025, a partire dal 16 Ottobre la sosta sulle strisce Blu, Gialle/Blu, Ztl Verde, Ztl Rossa e Zona Pedonale, nonché la circolazione e sosta a Baia Santa Margherita, sono regolamentat - facebook.com Vai su Facebook