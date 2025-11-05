Una sagoma rossa per ciascuna vita spezzata | Capannoli ricorda così le donne vittime di violenza

Pisatoday.it | 5 nov 2025

Per tutto il mese di novembre, le scale del palazzo comunale di Capannoli ospiteranno le sagome rosse con i nomi delle donne vittime di femminicidio. Un’iniziativa simbolica e di forte impatto voluta dall’amministrazione comunale per mantenere viva la memoria di tutte le donne che hanno perso la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

