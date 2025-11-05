Una partita di baseball ha gettato benzina sul fuoco della faida tra Drake e Kendrick Lamar

Dopo anni di inimicizia, da diverso tempo Taylor Swift e Katy Perry hanno fatto pace, così come gli Oasis, incredibilmente; per Drake e Kendrick Lamar, invece, la tregua sembra essere sempre più lontana. Al centro della nuova puntata della faida infinita, questa volta c’è addirittura un incontro di baseball. Nella notte tra sabato e domenica si sono infatti concluse le World Series e, in finale, i Los Angeles Dodgers hanno battuto i Toronto Blue Jays, nonostante quest’ultima sia stata in testa per tutta la partita. Brutta serata, dunque, per il rapper canadese, grande tifoso della squadra, che però si è congratulato con gli avversari attraverso i social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Una partita di baseball ha gettato benzina sul fuoco della faida tra Drake e Kendrick Lamar

Argomenti simili trattati di recente

Una partita di baseball durata più di sei ore e mezza - X Vai su X

A #Castellamonte si è disputata la partita di ritorno di Coppa Piemonte under 18 di #baseball - facebook.com Vai su Facebook

Una partita di baseball ha gettato benzina sul fuoco della faida tra Drake e Kendrick Lamar - L'articolo Una partita di baseball ha gettato benzina sul fuoco della faida tra Drake e Kendrick Lamar proviene da Metropolitan Magazine. Da msn.com

La partita infinita di baseball alle World Series: i Dodgers vincono dopo 18 inning. Ohtani leggendario - Due partite in una sola: il fuoricampo di Freddie Freeman sconfigge Toronto dopo quasi sette ore di gioco. Riporta msn.com

Una partita di baseball durata più di sei ore e mezza - Quella giocata stanotte tra Los Angeles Dodgers e Toronto Blue Jays alle World Series, le finali del campionato nordamericano ... Da ilpost.it