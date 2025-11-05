Una maxi perizia per chiarire i dubbi sul crollo della Torre dei Conti occhi puntati sull' appalto

Omicidio colposo e disastro colposo. Sono queste le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Roma per il crollo parziale della Torre dei Conti che ha causato la morte dell'operaio Octay Stroici. L'inchiesta è al momento senza indagati e procede su due binari: da un lato si punta ad accertare. 🔗 Leggi su Today.it

