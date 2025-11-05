Una manovra senza crescita tutti i dubbi sul Bilancio
Non parlate di crescita, con questa manovra non cresce nulla. Manco lo spread. Che, difatti, è sceso stabilmente sotto la soglia degli ottanta punti e ieri ha chiuso a 75. Una buona notizia. Anzi, ottima. Peccato, però, che sia l’unica. Perché l’opinione generale, a proposito della Legge di Bilancio che il governo si appresta a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Manovra di bilancio: dalla riorganizzazione della Zes ai tagli che mettono a rischio crescita economica e coesione sociale - X Vai su X
La manovra del Governo Meloni? Sono iniziate oggi le audizioni e noi ci batteremo per migliorarla, rimettendo al centro i diritti delle persone, la qualità della vita e la crescita. - facebook.com Vai su Facebook
“Una manovra senza impatto”. Bocciatura di Cgil e industriali - Giorgetti risponde: “Critiche utili ma io faccio l’interesse generale” ... Da repubblica.it
Dai sindacati agli imprenditori, Manovra nel mirino: nulla per la crescita - Sulla Manovra approdata in Senato continuano ad abbattersi le voci critiche di industriali, associazioni d'impresa e sindacati ... Riporta lanotiziagiornale.it
Confindustria in audizione sulla manovra: 'Le vere urgenze le risorse dal Pnrr e il costo dell'energia' - Di fronte ad "una manovra a saldo zero" Confindustria ribadisce "la necessità di dotare l'Italia di un piano industriale straordinario" con "tre direttrici di intervento: investimenti, competitività e ... Lo riporta ansa.it