Una Giornata Particolare Cazzullo presenta La Repubblica Romana | Garibaldi contro il Papa

Un gruppo di eroi rivoluzionari in lotta contro il potere del papato, guidati da due condottieri patriottici e dal sogno di un’Italia unita. La Repubblica Romana: Garibaldi contro il Papa è il titolo della nuova puntata di Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo, in onda questa sera, mercoledì 5 novembre, in prima serata su La7. La storia di un’utopia fatta di gesti eroici e sogni infranti, che ha regalato alla penisola la carta costituente che ha ispirato la nostra Costituzione. Anticipazioni del 5 novembre 2025. Il giorno cruciale del nuovo appuntamento è il 24 novembre 1848. Roma è ormai in fermento e, nelle stanze del Palazzo del Quirinale, Papa Re Pio IX prepara la sua fuga travestito da frate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

