Una Giornata Particolare Cazzullo presenta La Repubblica Romana | Garibaldi contro il Papa
Un gruppo di eroi rivoluzionari in lotta contro il potere del papato, guidati da due condottieri patriottici e dal sogno di un’Italia unita. La Repubblica Romana: Garibaldi contro il Papa è il titolo della nuova puntata di Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo, in onda questa sera, mercoledì 5 novembre, in prima serata su La7. La storia di un’utopia fatta di gesti eroici e sogni infranti, che ha regalato alla penisola la carta costituente che ha ispirato la nostra Costituzione. Anticipazioni del 5 novembre 2025. Il giorno cruciale del nuovo appuntamento è il 24 novembre 1848. Roma è ormai in fermento e, nelle stanze del Palazzo del Quirinale, Papa Re Pio IX prepara la sua fuga travestito da frate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altre letture consigliate
UNA ‘GIORNATA PARTICOLARE’ PER HIDETOSHI NAGASAWA 7 novembre 2025, dalle ore 11:00 Masseria Secolario (Otranto) Hidetoshi Nagasawa ha avuto un rapporto particolarmente forte con il Salento e con larga parte della Puglia, dove ha trovato s - facebook.com Vai su Facebook
Vinci finisce su La7 nel programma di Aldo Cazzullo - Vinci e il suo borgo sono stati protagonisti di “Una giornata particolare”, il programma televisivo andato in onda su La7 nella puntata dello scorso ... gonews.it scrive
Una giornata particolare - Leonardo: Il Genio - Aldo Cazzullo presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico. Da la7.it
«Una giornata particolare», Cazzullo da record segna il 7.6% di share - Il programma di approfondimento di La7 cresce su tutti i pubblici stabilendo anche un primato sulla permanenza che supera il 35% ... Come scrive msn.com