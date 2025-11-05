Arezzo, 5 novembre 2025 – in collaborazione con Progetto Neema OdV. Andare avanti con la tecnologia può essere di aiuto due volte. Per chi utilizza quella nuova ma anche, se c’è collaborazione, anche chi non può permettersene. E’ questo il caso dei letti di degenza a movimentazione manuale che ormai, anche nella CRT, non sono più in uso da tempo. Dopo una procedura ad evidenza pubblica il Consiglio di Amministrazione della Clinica di Riabilitazione Toscana ha deciso di donare, tramite l’Associazione Neema, 12 letti di degenza per il reparto maternità e pediatria del nuovo ospedale di Mkongo in Tanzania. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una donazione del Crt per un ospedale in Tanzania