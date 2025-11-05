Una delle vittime della spedizione punitiva | Io aggredito a caso da un?orda Lavoro e non frequento nessuno

«Non beve, non fuma, non fa uso di droghe e non conosce nessun italiano» il giovane egiziano aggredito domenica sera davanti alla stazione ferroviaria da un?orda di ragazzi. Lo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Una delle vittime della spedizione punitiva: «Io, aggredito a caso da un?orda. Lavoro e non frequento nessuno»

ALTOATESINO MUORE IN NEPAL SOTTO UNA VALANGA Secondo l' Himalaya Times ci sarebbe anche Markus Kirchler, un altoatesino 29enne di San Genesio, che viveva a Monaco, fra le vittime della valanga che ha travolto il campo base sul Yalung Ri 69 - facebook.com Vai su Facebook

Una delle vittime della spedizione punitiva: «Io, aggredito a caso da un’orda. Lavoro e non frequento nessuno» - «Non beve, non fuma, non fa uso di droghe e non conosce nessun italiano» il giovane egiziano aggredito domenica sera davanti alla stazione ferroviaria da un’orda di ragazzi. Secondo quotidianodipuglia.it

Seviziato per 16 ore la notte di Halloween, gli amici organizzano una spedizione punitiva: 50 ragazzi tenuti a distanza - Il 15enne sarebbe stato chiuso in un appartamento per ore, rasato e minacciato con un cacciavite, poi gettato nel fiume. Riporta today.it

Maestro vittima della "spedizione punitiva" di maranza in Barriera di Milano, il caso finisce in Parlamento: "Denunceremo" - È al centro del dibattito politico, e non solo, quanto accaduto nel corso dell'ultima settimana nel quartiere Barriera di Milano a Torino e che ha visto pe ... Scrive torinotoday.it