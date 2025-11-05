Una cosa stupida

" La vita agra " di Luciano Bianciardi ha fissato nel 1962 una fotografia di Milano che ancora oggi appare indelebile, nonostante i grattacieli, le ciclabili, l’Expo, il Fuori Salone. A ribadirlo ci pensa l’ ultimo abile romanzo di Alice Valeria Oliveri. Nata giusto trent’anni dopo "La vita agra", Oliveri con "Una costa stupida" offre – con una precisione che ritrova immaginabili intrecci anche con l’autobiografia, perché anche nella fiction ormai è sempre tutto autofiction – un ritratto della Milano vista giovane, quando anche l’inganno così come la fatica hanno il dono della leggerezza e del rapido disincanto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una cosa stupida

