Una commissione d’inchiesta per Attanasio Iacovacci e Paciolla | l’appello dei familiari Ma la maggioranza diserta e non firma
Altro che il sostegno trasversale richiesto dai familiari di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mario Paciolla, che da tempo rivendicano di istituire una commissione d’inchiesta per ottenere verità e giustizia sulle morti dell’ambasciatore e del carabiniere nella Repubblica Democratica del Congo, così come del giovane cooperante in Colombia. Nel giorno della presentazione della proposta di legge, sostenuta da tutte le opposizioni e con primo firmatario il senatore di Azione, Marco Lombardo, nessuno tra i parlamentari delle forze che sostengono il governo Meloni si presenta all’iniziativa nella Sala Koch del Senato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
RANUCCI IN ANTIMAFIA Il giornalista Rai Sigfrido Ranucci audito dalla commissione bicamerale d'inchiesta dove ha ricevuto solidarietà e l'invito a proseguire nel suo lavoro. "Dopo l'attentato del 17 ottobre - ha detto - non ho ricevuto altre minacce". - facebook.com Vai su Facebook
La Commissione di inchiesta sul #femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge l'audizione dell'avvocata Marisa Marraffino, e di Silvia Semenzin - @unicomplutense. Segui la diretta: https://bit.ly/Femminicidio161025… #OpenCamera - X Vai su X
Senato, Bilotti (M5S): commissione per cercare verità su Attanasio, Iacovacci e Paciolla - “Speriamo che da questo momento in cui abbiamo potuto ascoltare la preziosissima testimonianza dei familiari, possa venire un nuovo stimolo nei confronti dei parlamentari di maggioranza ... Da 9colonne.it
Le famiglie Attanasio, Iacovacci e Paciolla aspettano la commissione d’inchiesta. Ma la maggioranza Meloni diserta l’aula - «L’assenza della maggioranza in aula rappresenta un silenzio rumoroso», dice a Domani Salvatore Attanasio. Lo riporta editorialedomani.it
Subito Commissione d’inchiesta su Paciolla, Attanasio e Iacovacci. Appello in Senato - In Senato oggi i famigliari di Mario Paciolla, Luca Attanansio, Vittorio Iacovacci, insieme a parlamentari, avvocati, giornalisti, attivisti, sono intervenuti per chiedere la istituzione urgente di un ... Secondo articolo21.org