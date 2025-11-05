Altro che il sostegno trasversale richiesto dai familiari di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mario Paciolla, che da tempo rivendicano di istituire una commissione d’inchiesta per ottenere verità e giustizia sulle morti dell’ambasciatore e del carabiniere nella Repubblica Democratica del Congo, così come del giovane cooperante in Colombia. Nel giorno della presentazione della proposta di legge, sostenuta da tutte le opposizioni e con primo firmatario il senatore di Azione, Marco Lombardo, nessuno tra i parlamentari delle forze che sostengono il governo Meloni si presenta all’iniziativa nella Sala Koch del Senato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una commissione d’inchiesta per Attanasio, Iacovacci e Paciolla”: l’appello dei familiari. Ma la maggioranza diserta e non firma