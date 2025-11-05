Una batosta clamorosa Regionali in Puglia il dato è netto | chi rischia la figuraccia

Il 23 e 24 novembre 2025 la Puglia sarà protagonista di una tornata elettorale cruciale insieme a Veneto e Campania. Gli elettori pugliesi sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione, e la sfida principale si profila tra Antonio Decaro, candidato del Campo largo (centrosinistra e Movimento 5 Stelle), e Luigi Lobuono, espressione del centrodestra. La candidatura di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e oggi eurodeputato con un record di preferenze, è stata al centro di tensioni politiche. Il candidato ha chiesto che gli ex presidenti Michele Emiliano e Nichi Vendola non si candidassero al Consiglio regionale.

