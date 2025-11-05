Un uomo è stato trovato morto in Brianza

Monzatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo le 7 di questa mattina un uomo la cui età non è ancora stata resa nota è stato trovato morto a Veduggio con Colzano in via Giuseppe Verdi.Immediato l’intervento dei sanitari del 118 usciti sul posto in codice rosso con un’ambulanza e due automediche di Areu, l’Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

