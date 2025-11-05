Un tesoro sepolto sotto il cortile della scuola | finiti i lavori finalmente il nuovo spazio

Un cimitero Villanoviano con 100 scheletri che adesso verranno gestiti dalla sovrintendenza. Un immenso tesoro scoperto proprio sotto l'area delle Scuole Maestre Pie dell’Addolorata di via Montello durante gli scavi per i lavori a un nuovo edificio, che adesso, dopo oltre quattro anni di cantiere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

