Un tesoro sepolto sotto il cortile della scuola | finiti i lavori finalmente il nuovo spazio
Un cimitero Villanoviano con 100 scheletri che adesso verranno gestiti dalla sovrintendenza. Un immenso tesoro scoperto proprio sotto l'area delle Scuole Maestre Pie dell’Addolorata di via Montello durante gli scavi per i lavori a un nuovo edificio, che adesso, dopo oltre quattro anni di cantiere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Un tesoro sepolto sotto il cortile della scuola: finiti i lavori, finalmente il nuovo spazio - L'istituto delle Maestre Pie di via Montello ha finalmente inaugurato l'edificio sorto sopra una grande scoperta Villanoviana. Riporta bolognatoday.it