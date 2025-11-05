un super giancarlo mariani bronzo al campionato italiano

Altra ciliegina sulla torta della stagione 2025 della Liberi nel Vento che con Giancarlo Mariani, nella classe velica 2.4mR, centra un prestigioso terzo posto alle spalle del vincitore, il fortissimo Antonio Squizzato, e ad un solo punto dal secondo classificato, il timoniere Stefano Savelli. Giorgio Curzi, atleta della Liberi nel Vento, ha chiuso in nona posizione. Condizioni meteo che hanno influenzato la manifestazione sportiva. Prima giornata di regata con vento sostenuto e mare con onda hanno messo a dura prova gli atleti. Secondo giorno con vento di media intensità ha permesso a Curzi di risalire la classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

