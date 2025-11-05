Una sola lunghezza separa Siena e Foligno in classifica: la squadra di Bellazzini, con il pareggio del Franchi nel derby con il Prato, ha raggiunto quota 21, quella di Manni, grazie al successo sul Follonica Gavorrano, quota 20, come Tau Altopascio e Seravezza Pozzi. In vetta il Grosseto guida con i suoi 25 gettoni. Sono punti pesanti, quindi, quelli in palio domenica allo stadio Enzo Blasone: a seconda del risultato, bianconeri e biancoazzurri potrebbero rimanere sulla scia della capolista o farsi risucchiare da chi dietro non aspetta altro che un loro passo falso. Vero che il campionato è lungo e che la classifica, in questo momento, può rivelarsi una distrazione non da poco, ma è anche vero che il sale del calcio, almeno per i tifosi, sono i risultati, di cui la graduatoria è fredda espressione, sono quelli che portano entusiasmo o malumore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un solo punto di distacco con il Foligno. Per la Robur in palio punti pesanti